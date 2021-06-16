Олександр Павлік відреагував на появу молодшого брата

Первісток Віктора Павліка в Мережі відреагував на появу на світ ще одного молодшого брата.

Олександр Павлик, син музиканта від першого шлюбу, опублікував у сторіз у своєму Instagram фото свого батька та його дружини Катерини Реп'яхової з малюком у пологовому будинку, інформує UAINFO.org.

"Мій молодший брате Михайле. Ласкаво просимо до нас!", - підписав знімок Олександр.

Старший син Віктора Павліка привітав батька з поповненням в сім'ї / Фото: instagram.com/alex_pavlik15

Олександр Павлик - первісток артиста, який народився у шлюбі з першою дружиною в 1984 році. 37-річний Олександр, як і його батько, музикант, засновник дитячої музичної студії Pavlik Kids. Одружений, виховує 11-річного сина Давида.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова народила сина Михайла на другий день після свого дня народження. Хлопчик народився о 2:40 ночі.

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