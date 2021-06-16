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Новая волна COVID-19 может прийти в Украину еще летом. Все из-за штамма, циркулирующего в России

  5   0 16.06.2021, 15:05 | Новости, Общество
Новая волна COVID-19 может прийти в Украину еще летом. Все из-за штамма, циркулирующего в России

Штамм «Дельта», который сейчас активно циркулирует в России, может еще до конца лета привести к новой волне коронавируса в Украине. Этот штамм раньше называли «индийским», потом ВОЗ его переименовала, чтобы избежать дискриминации стран.

Об этом сообщает Институт проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

Украинские ученые отмечают, что этот штамм широко распространился в РФ: на него может приходиться до четверти от всей заболевших коронавирусом в этой стране. Поэтому в России стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, особенно в двух крупнейших мегаполисах страны - Москве и Санкт-Петербурге.

«Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось, а о стремительном росте числа госпитализаций в обоих мегаполисах говорят неофициальные источники, отслеживающие эти данные (официальная информация из России по госпитализациям отсутствует)», - говорится в НАН Украины.

Там отмечают, что рост заболеваемости коронавирусом сейчас есть только в трех странах Европы: РФ, Великобритании и Португалии. Именно в этих государствах, по словам украинских ученых, штамм «Дельта» распространился больше всего.

В НАН Украины рекомендуют рассмотреть вариант с установкой дополнительного контроля миграции между Украиной и странами, в которых стремительно распространяется штамм «Дельта». «При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени», - считают в НАНУ.

По информации российского правительства, в течение последних пяти дней в России фиксируют 12-15 тысяч случаев коронавируса ежедневно. С начала пандемии в этой стране уже обнаружили 5,2 миллиона больных и 127 тысяч умерли от осложнений заболевания.

Hromadske

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