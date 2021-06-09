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"Накопичувальна пенсія – ризик чергової афери", – політолог

  51   0 09.06.2021, 11:30 | Новости, Общество
"Накопичувальна пенсія – ризик чергової афери", – політолог

Запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування поряд із солідарною системою є позитивною практикою для низки розвинутих країн, але в реаліях України несе низку ризиків для громадян. 

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політичний експерт Олександр Антонюк, передає UAINFO.org

"Зараз триває дискусія про те, щоб запропонувати українцям робити відрахування до Пенсійного фонду для накопичувальної пенсії. Але у мене таке відчуття, що нас черговий раз хочуть обманути, як свого часу обманули наших батьків. (...) Як на мене, якщо людина зараз думає про те, як накопичити пенсію, то варто розглянути варіант депозиту чи придбання квартири для здачі в оренду - це дійсно варіант "накопичувальної" пенсії", - сказав він.  

За словами експерта, сьогодні в Україні вкрай важливо чимшвидше переглянути систему нарахування пенсійних виплат і встановити граничний рівень максимальної пенсії. 

"Виплачувати 30-70-90 тисяч грн. пенсії суддям, коли мінімальна пенсія становить 2.500 грн - неприпустимо. Людина, яка працювала на шахті, на атомній станції чи на швидкій допомозі - вона більше ризикувала життям і зробила для країни, аніж суддя", - впевнений він. 

Олександр Антонюк нагадав, що в Україні функціонує солідарна система, що передбачає обов'язок держави забезпечити усіх пенсіонерів достатнім рівнем життя, натомість має місце суттєвий дисбаланс у рівні пенсійного забезпечення.  

"Суть солідарної системи полягає у тому, щоб правильно і справедливо розподілити кошти, щоб їх вистачило всім. Не може бути так, що один жирує, а інший не може звести кінці з кінцями. В даному випадку, якщо ми хочемо навести лад, слід переглянути максимальні пенсії, вивести формулу, відповідно до якої різниця між мінімальною і найвищою пенсією не може перевищувати якийсь певний відсоток. І тоді або піднімається мінімальна пенсія, або опускається максимальна", - обурився політичний експерт. 

UAINFO

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