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Вирок "боснійському м'яснику" залишився у силі: Ратко Младич програв апеляцію і буде за ґратами довічно

  7   0 09.06.2021, 11:05 | Новости, Мир
Вирок "боснійському м'яснику" залишився у силі: Ратко Младич програв апеляцію і буде за ґратами довічно

Вирок "боснійському м'яснику" Ратко Младичу залишився у силі - апеляційна інстанція, створена в рамках трибуналу ООН, відхилила клопотання захисту ексгенерала.

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (МЗМКТ) у вівторок, 8 червня, підтвердив вирок колишньому командувачу армії боснійських сербів, генералу Ратко Младичу, якого раніше було засуджено до довічного ув'язнення, інформує DW.

"Апеляційна палата підтвердила вирок у вигляді довічного ув'язнення, винесений щодо пана Младича судовою палатою", - йдеться у заяві МЗМКТ, цитує агенція новин AFP.

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у Гаазі в листопаді 2017 року визнав Младича винним за 10-ма з 11 пунктів обвинувачення, зокрема в геноциді боснійських мусульман в Сребрениці в 1995 році і в порушенні законів і звичаїв ведення війни в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках. Младич був засуджений до довічного ув'язнення.

У березні 2018 року адвокати Младича подали апеляцію у Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів - інстанцію, створену для завершення роботи, розпочатої Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, який закрився 31 грудня 2017 року, і Міжнародним кримінальним трибуналом щодо Руанди, який закрився 31 грудня 2015 року.

Рішення Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів є остаточним та не підлягає оскарженню.

Младича, відомого також за прізвиськом "боснійський м'ясник", заарештували в Сербії в 2011 році після майже десяти років розшуку. Серед іншого, на нього покладають відповідальність за вбивство 1995 року в селищі Сребрениця восьми тисяч мусульманських чоловіків і юнаків, а також тривалу облогу Сараєва, під час якої загинуло близько десяти тисяч жителів міста.

Младич з моменту ув'язнення пережив три інсульти та один серцевий напад. Сторона захисту клопотала про відправлення Младича на лікування до Росії, однак суд відхилив клопотання. 

DW

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