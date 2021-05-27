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"Залізний купол" Україні не по кишені, вихід – оновлення авіації, – військові експерти

  9   0 27.05.2021, 12:58 | Новости, Общество
"Залізний купол" Україні не по кишені, вихід – оновлення авіації, – військові експерти

Одна з батарей "Залізного куполу" в Ізраїлі. Фото - DW

Протиракетна система "Залізний купол", що перебуває на озброєнні в Ізраїлі, є ефективною складовою комплексної оперативної системи протиповітряної оборони, але поки що є недосяжною мрією для України, оскільки вартість такої протиракетної системи є вкрай високою. Тож варто розглянути оновлення авіації як елементу протиповітряної оборони та нанесення ударів по наземним і надводним цілям. 

Про це в ефірі українського телеканалу сказали військові експерти, передає UAINFO.org.

"Якщо ми говоримо про те, щоб розмістити подібного типу системи у Донецькій та Луганській областях, а також у Харківській та Херсонській як таких, з боку яких можливий ракетний удар противника, то в принципі система "Залізний купол" могла б бути корисною", - сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи можливість придбання протиракетної системи "Залізний купол" Міністерством оборони України.  

Проте на заваді стає висока вартість системи, що необхідна для України. Так, одна батарея протиракетної системи коштує 170 млн дол., для потреб України необхідно понад 30 батарей, а один постріл коштує 80 тис. дол. 

На думку військового експерта Ігоря Левченка, станом на сьогодні найбільшу загрозу для України несе масоване застосування РФ крилатих ракет, і для перехоплення ракет такого класу найбільш ефективною є американська система "Patriot". 

"Patriot" є сучасною і ефективною системо. Переозброєння такими системами вже здійснили Румунія і Польща. До речі, Польщі знадобилось на оновлення 5 млрд дол., що складає 6 річних військових бюджетів України", - зауважив він.  

У свою чергу військовий експерт Тарас Чмут підтверджує, що вартість таких протиракетних систем для України "не по кишені". Натомість сьогодні найбільш дієвим для України рішенням було б оновлення авіації як елементу "і протиповітряної оборони, і елементу для нанесення ударів по наземним і надводним цілям".  

"Новий багатоцільовий винищувач класу "4+" - це зміна глобального розкладу силами між Україною і РФ у можливому подальшому конфлікті", - впевнений Тарас Чмут.  

UAINFO

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