Саакашвілі заплутався в законах та звинуватив суддю ОАСК у скандальному рішенні – у відповідь той…заспівав (відео)

Не сваритися, а співати! Суддя ОАСК Кирило Гарник відкинув стереотипи та заспівав пісню голові виконкому Національної ради реформ Міхеїлу Саакашвілі у відповідь на образливі заяви останнього.

Зокрема Саакашвілі назвав Гарника «знахабнілою свинею» та звинуватив у нібито скандальному скасуванні рішення колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія. Суддя ж записав для того відеозвернення, наприкінці якого заспівав пісню грузинською мовою, повідомляє Багнет.

«....Україна та Грузія завжди були братськими народами. І в наших народів є почуття гідності. Українці слухають політиків, але довіряють лише діям. Рішення суду в жодній країні не обговорюється, а виконується. І це передбачено як українським законодавством, так і міжнародними нормами. Я згоден з Вами, пане Саакашвілі, що, як Ви кажете, з цим «бардаком» треба покінчити. Зокрема, у Вашій особі. Як українець та патріот власної країни, я хочу Вам відповісти піснею», - заявив Гарник.

Суддя також поставив Саакашвілі провокаційне запитання, уточнивши ким той є насправді - «реформатором чи простроченим політичним продуктом».

Зазначимо, суперечка розгорілась через призупинення дії наказу Міністерства інфраструктури України, який мав впровадити автоматизовану систему тестування моряків без участі людини-екзаменатора.



Проте, виявилося, що з боку Міністерства була грубо порушена процедура вступу наказу в дію. Зокрема, спочатку Мін'юст не опублікував документ у загальний доступ, а отже він не міг вступити в силу. Після чого міністр Криклій відзвітував в прес-релізі свого відомства про те, що наказ вже зареєстрований і вступив в силу, інформує From-ua.com.

Варто зазначити, що будь-які документи повинні бути відповідним чином оформлені і зареєстровані в установленому порядку. Тільки в цьому випадку вони можуть стати підставою для зміни існуючого порядку дій чиновника будь-якого органу виконавчої влади. Якщо ж наказ міністерства порушує норми чинного законодавства або його реєстрація не була проведена, то а) його вступ в силу можна оскаржити в суді б) чиновник, який вирішив почати виконувати наказ до його вступу в силу, як мінімум, ризикує бути викритим в посадовому злочині/недбалості або неналежному виконанні своїх обов'язків.

Відповідно, якщо в суд надійшла позовна заява, то суд не міг на неї не відреагувати.