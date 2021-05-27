Байден поручил спецслужбам расследовать причины возникновения пандемии коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил государственным спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса, сообщили в Белом доме, информирует UAINFO.org.

"Как только я стал главой страны, я попросил своего помощника по национальной безопасности подготовить отчет о наиболее свежих результатах исследования происхождения COVID-19", - сказал Байден.

Он также отметил, что необходимо было прояснить, как возникла болезнь: в результате контакта с инфицированным животным или в результате происшествия в лаборатории.

Байден признал, что американские службы пока не владеют достаточной информацией, которая позволяла бы дать оценку, какой из сценариев был бы более вероятным. Он поручил спецслужбам активизировать усилия и представить дополнительный отчет.

За это время можно будет расширить сбор и анализ информации, "что позволит сделать окончательный вывод", заявил Джо Байден.

ZN