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«Батьківщина» разом із людьми дали старт референдуму на захист землі (відео)

  60   0 22.05.2021, 15:02 | Новости, Видео, Общество
«Батьківщина» разом із людьми дали старт референдуму на захист землі (відео)

До організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою зголосилися долучитися 17 тисяч людей. Ініціативну групу «земельного референдуму» було вирішено утворити в кількості 11 тисяч учасників, які невдовзі розпочнуть збір 3 мільйонів підписів.

Таке рішення було ухвалено під час зборів ініціативної групи, організованих фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками, громадськими організаціями за підтримки команди «Батьківщини» та її лідера Юлії Тимошенко.

На зборах члени ініціативної групи одноголосно підтримали формулювання питання майбутнього референдуму, яке звучатиме так:

«Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?»

Під час виступу Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко нагадала, що з 1 липня набуває чинності закон, ухвалений Верховною Радою за поданням президента, яким передбачено розпродаж української землі - не в інтересах фермерів і вітчизняних сільгоспвиробників, як в інших цивілізованих країнах, а «реальний дерибан української землі». Вона наголосила, що українці мають боротися за своє право розвивати сімейне фермерство та правильний аграрний уклад, адже це шлях до економічного розвитку країни.

«Те, що ми зараз з вами робимо, - це справа для України, для народу. Це справа, яка в нашому серці. Ми з вами захищаємо Україну. Багато у кого після деяких поразок опустилися руки, але не у вас. Ви тут, тому що ви відповідальні і тому що ви знаєте, що обов'язково у кожної країни мусить бути команда, здатна її захистити», - звернулася Юлія Тимошенко до учасників зібрання.

Лідер «Батьківщини» закликала українців піднятися на мирну боротьбу, яка називається референдум, і вибороти щасливе майбутнє для себе і всіх прийдешніх поколінь.

«Як би не було важко, ми з вами пройшли всі важкі процедури закону про референдум. Ми з вами вистояли, зробили все. І зараз у нас практично бездоганно витримані всі вимоги закону. Я хочу подякувати вам за те, що сьогодні завдяки вашій активності ми дали старт всеукраїнському референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі. І я переконана, що з вашою силою переконливості, з вашою вірою, з вашим патріотизмом ви піднімете всю Україну. Я в вас вірю і знаю, що у нас з вами все вийде. А наша мета - красива щаслива європейська Україна з щасливими українцями. Так і буде. Слава Україні!» - заявила на завершення зборів ініціативної групи Юлія Тимошенко.

Збори відбулися у селі Березівка, що на Київщині. У них взяли участь представники всіх регіонів України.

ba.org.ua

 

 

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