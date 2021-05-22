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Глава Евросовета собирает лидеров ЕС в понедельник. Будут обсуждать провокационные шаги РФ

  11   0 22.05.2021, 15:38 | Новости, Политика
Глава Евросовета собирает лидеров ЕС в понедельник. Будут обсуждать провокационные шаги РФ

В Брюсселе в понедельник 24 и во вторник 25 мая пройдет специальная встреча Европейского совета. Будут говорить, в частности, о действиях России и ее списке "недружественных стран".

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме, разосланом лидерам ЕС.

Так, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвещен вопросам внешней политики.

"Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последний из которых был внесен в список так называемых "недружественных государств", - сообщил Мишель.

Также будут обсуждать взаимоотношения с Британией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров ЕС будут касаться борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия. Политик выразил солидарность с Чехией.

Напомним, правительство Российской Федерации утвердило список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Соединенные Штаты - ни с кем.

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