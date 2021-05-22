В Житомирской области нашли обгоревшего парня на крыше вагона

Правоохранители уже установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района.

В Житомирской области на железнодорожной станции на крыше одного из грузовых вагонов обнаружили обгоревшее тело 18-летнего парня. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 22 мая.

"Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции Бровки-Первые, в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.