В Украине 5 372 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили 5 372 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 2 599 человек; умерли 193 человека, а выздоровел 9 181 человек.

За вчера сделали 46 516 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 21 796, методом ИФА - 4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 861).

За все время пандемии в Украине заболели 2 119 510 человек; выздоровел 1 759 751 человек; умерли 46 393 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.