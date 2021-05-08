День памяти и примирения отмечают в Украине

В субботу, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает Укринформ.

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в ​​истории человечества. Этот день посвящен памяти тех более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций, мужчинам и женщинам, воинам и мирному населению - всем погибшим и всем тем, кто выжил и прошел через все круги ада Второй мировой войны. Тем, кто погиб на ее фронтах, в окопах и тем, кто погиб во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях или просто пропал без вести в вихре военного лихолетья.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. Однако по требованию Кремля 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорст был подписан еще один «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный днем ​​ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В ноябре 2004 года решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один либо оба эти дня - 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и таким образом, чтобы не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность.

В Украине День памяти и примирения учрежден в соответствии с Законом Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Таким образом, Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения.

Этот день учрежден для «чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших».

Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.