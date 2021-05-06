Завтра в Україну притуркоче черговий атмосферний фронт. Діденко розповіла, чого від нього очікувати

Фото - Alexandr Senko

Погляньте, яка холодяка завтра заходить у Німеччину, Польщу, Шейцарію, Австрію, аж до півночі Італії. Вже не кажу про країни Скандинавії. Карта 2.

У Німеччині навіть пролітатиме сніжок! І в Альпах, хоча це при такій ситуації хоч якось вкладається в голові - все ж гори, повідомляє синиптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

Карта 2.

В Україні завтра буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.

Почне свіжішати повітря в західних областях, по крайньому заході до +13+15 градусів.

Ця свіжість, а, якщо чесно - похолодання, пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей.

Але повертаємося до п'ятниці.

Завтра, 7-го травня, в Україну притуркоче черговий атмосферний фронт, який зумовить дощі на Заході, Півночі України, у багатьох центральних областях (окрім Дніпра з районами) та на Одещині. Карта 1.

Карта 1.

Східна частина та більшість Півдня належатимуть сухій теплій погоді.

У Києві також відбудеться ротація атмосферних фронтів.

Після сьогоднішнього з невеликим дощиком - на черзі завтра ще один.

Проте ніч та ранок п'ятниці обіцяють бути сухими, а ось вже вдень у Києві пройде дощ. Температура повітря завтра передбачається комфортною, +17+18 градусів.

У суботу в столиці похолодає до +12+14 градусів.

А з неділі нарешті почне теплішати.

Неділя, коли багато українців відвідуватимуть цвинтарі і поминатимуть своїх померлих, обіцяє сонячну та порівняно теплу погоду, лише в східних областях України затримається дощовий атмосферний фронт та буде трохи прохолодніше.

Наступний тиждень принесе таке тепло, як нам треба))

Наталка ДІДЕНКО, синоптик