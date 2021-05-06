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У розлученні Білла Гейтса з дружиною звинуватили 36-річну перекладачку-китаянку

  24   0 06.05.2021, 17:04 | Новости, Мир
У розлученні Білла Гейтса з дружиною звинуватили 36-річну перекладачку-китаянку

У розлученні Білла Гейтса з його дружиною Меліндою, про яке стало відомо 4 травня, звинуватили перекладачку-китаянку, яка з березня 2015 року співпрацює з благодійним фондом подружжя. У мережі стрімко поширюються чутки, що саме 36-річна Чже Вонг, відома також, як Шеллі Вонг, стала розлучницею, що розбила сім'ю.

Як повідомляє видання The New York Post, сама Вонг змушена була зробити заяву в китайській соцмережі Weibo, де написала, що всі ці повідомлення неправдиві та абсолютно безпідставні. З 65-річним мільярдером її пов'язують виключно ділові стосунки, інформує UAINFO.org.

Чже Вонг 

"Я сподівалася, що чутки зникнуть самі по собі, але не очікувала, що вони будуть поширюватися все більш шалено", - заявила незаміжня Чже, яка постійно проживає в Сіетлі.

Білл і Мелінда Гейтс з дітьми 

Причини свого розриву містер і місіс Гейтс, які вже домовилися про розподіл їх 124-мільярдного майна, не повідомляли.

UAINFO

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