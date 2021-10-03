"Барселона" намерена продлить контракт с молодым и перспективным хавбеком

Гави будет выступать за каталонцев на улучшенныGetty Images

х условиях.

"Барселона" намерена продлить контракт с полузащитником Гави. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Спортивный менеджмент "сине-гранатовых" уже работает над улучшением условий контракта 17-летнего испанца и его продлением. В ближайшее время клуб свяжется с представителем полузащитника.

Сейчас игрок получает зарплату, определенную еще во время его выступлений за "Барселону Б". Действующий контракт с Гави рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.

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