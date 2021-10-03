Лоукостер Ryanair запускает рейс Львов-Манчестер

Рейс будет осуществляться два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Лоукостер Ryanair 5 ноября запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Об этом сообщает Avianews.com.

Рейс будет осуществляться два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета стартует от 15 евро в одну сторону.

Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

- Манчестер 16:50 - Львов 21:45, понедельник;

- Манчестер 07:00 - Львов 11:55, пятница;

- Львов 22:10 - 23:05 Манчестер, понедельник;

- Львов 12:20 -т13:15 Манчестер, пятница.