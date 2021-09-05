Бэйл оценил свои шансы на успех в "Реале"

Гарет Бэйл обрадовался возвращению Карло Анчелотти.

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл высказался о своем будущем в мадридском клубе.

По словам валлийского игрока, ему стало комфортнее в составе "сливочных" после прихода Карло Анчелотти.

"Я показал, выступая за Уэльс на Евро, что время в "Тоттенхэме" помогло мне. Я привнесу это в "Реал" в этом сезоне, где стала более комфортная обстановка для меня.

Любой игрок скажет вам, что, попадая в место, где ему комфортнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя чуть более счастливым. Тут мне комфортно.

У меня всегда были отличные отношения с Карло Анчелотти. Но все всегда одинаково: чтобы попадать в составе, надо хорошо играть. Я провел хорошую предсезонку и здорово начал сезон. В футболе все просто - надо лишь хорошо играть, и тебя быстро начнут воспринимать иначе", - приводит слова Бэйла Marca.

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