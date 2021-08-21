"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Красно-черные" оформили годичную аренду футболиста.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра продолжит карьеру в бразильском "Фламенго".
Футболист перешел в стан "красно-черных" на правах годичной аренды.
В соглашении также предусмотрена опция полноценного выкупа игрока, сообщает пресс-служба Фламенго.
Напомним, Андреас Перейра является воспитанником "МЮ". В прошлом сезоне он играл в аренде в "Лацио".
Хавбек провел за римский клуб 33 матча, забив один гол и отдав четыре ассиста.
isport.ua
Фото Football.ua