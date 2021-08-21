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"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

  12   0 21.08.2021, 12:05 | Новости, Спорт
"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Красно-черные" оформили годичную аренду футболиста.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра продолжит карьеру в бразильском "Фламенго".

Футболист перешел в стан "красно-черных" на правах годичной аренды.

В соглашении также предусмотрена опция полноценного выкупа игрока, сообщает пресс-служба Фламенго.

Напомним, Андреас Перейра является воспитанником "МЮ". В прошлом сезоне он играл в аренде в "Лацио".

Хавбек провел за римский клуб 33 матча, забив один гол и отдав четыре ассиста.

isport.ua
Фото Football.ua

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