"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Красно-черные" оформили годичную аренду футболиста.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра продолжит карьеру в бразильском "Фламенго".

Футболист перешел в стан "красно-черных" на правах годичной аренды.

В соглашении также предусмотрена опция полноценного выкупа игрока, сообщает пресс-служба Фламенго.

Напомним, Андреас Перейра является воспитанником "МЮ". В прошлом сезоне он играл в аренде в "Лацио".

Хавбек провел за римский клуб 33 матча, забив один гол и отдав четыре ассиста.

isport.ua

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