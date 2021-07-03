"ПСЖ" предложил Месси контракт, перебив зарплату "Барселоны"

Французский клуб решил попробовать перехватить Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает AS.

У Месси 30 июня завершился контракт с "Барселоной" и он получил статус свободного агента. Ожидается, что Месси подпишет новое двухлетнее соглашение с каталонцами после Копа Америка, но "ПСЖ" решил воспользоваться ситуацией.

Как информирует источник, французский клуб сделал Месси предложение о контракте, которое с финансовой точки зрения превосходит вариант, предложенный "Барселоной".

"ПСЖ" не намерен торопить форварда и намерен дождаться окончания Копа Америка, чтобы провести более конкретные переговоры с футболистом.

Этим летом "ПСЖ" перехватил у "Барселоны" Джорджиньо Вейналдума, которого подписал на правах свободного агента. Также клуб близок к подписанию свободных агентов вратаряю Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Серхио Рамоса.

isport.ua

Фото Readfootball.com