В ГПСУ не заметили перекрытия границы с Беларусью

В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, отметили в погранведомстве.

За прошедшие сутки не наблюдалось существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Беларусью. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 3 июля.

Указано, что вчера вечером Житомирский и Черниговский пограничные отряды получили информацию от пограничников Беларуси о том, что они с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - напомнили в ГПСУ.

За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.

"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Лукашенко объявил, что пограничные войска республики полностью перекрыли госграницу с Украиной из-за того, что якобы "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В свою очередь в МИД Украины отвергли обвинения Беларуси по поставкам оружия и подчеркнули, что "позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".