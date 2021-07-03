Раньери может возглавить "Лилль"

Чемпионы Франции определились с новым главным тренером.

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери станет тренером "Лилля". Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, 69-летний специалист согласовал с действующими чемпионами Франции контракт на два года.

Раньери уже работал в Лиге 1. С 2012 по 2014 год он был главным тренером "Монако", а в 2017-м возглавлял "Нант".

Напомним, в минувшем сезоне специалист работал в "Сампдории". Генуэзцы заняли девятое место в итальянском чемпионате.

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