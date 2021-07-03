Хакеры атаковали 200 компаний в США

В США хакеры совершили масштабную кибератаку против 200 американских компаний. Речь идет об атаке на работу американской ИТ-компании Kaseya.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 200 американских предприятий пострадали от атак программ-вымогателей, после вмешательства в работу американской ИТ-компании Kaseya в Майами.

В самой компании Kaseya подтвердили, что расследуют "потенциальную атаку" на программное обеспечение VSA, которое широко применяется корпоративными сетями в США. Инструмент VSA используется обычно ИТ-специалистами для мониторинга и управления серверами, настольными компьютерами, сетевыми устройствами и принтерами.