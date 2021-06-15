Букмекери дали прогноз на матч Євро-2020 Україна - Північна Македонія

Фото: uaf.ua.

17 червня національна збірна України з футболу проведе зустріч другого туру групового раунду Євро-2020 проти команди Північної Македонії.

Букмекери вважають явними фаворитами матчу підопічних Андрія Шевченка, передає Укрінформ.

Компанія Parimatch оцінює перемогу українців коефіцієнтом 1,63, нічию - 3,75, виграш Північної Македонії - 5,80.

Українська збірна раніше чотири рази грала проти північномакедонців (щоправда, тоді ця балканська країна називалася Македонія). У кваліфікації Євро-2016 наша збірна здобула дві перемоги (1:0 - вдома, 2:0 - у гостях). А ось у товариських зустрічах вдаліше грали македонські футболісти - 2003 року - 0:0, 2004-го - 1:0.

На нинішньому Євро-2020 команди програли свої стартові поєдинки у квартеті С. Північномакедонці поступилися команді Австрії (1:3), а українці - в Амстердамі голландцям (2:3).

Становище у групі С після 1-го туру: 1. Австрія - 3 очки, Нідерланди - 3, Україна - 0, Північна Македонія - 0.

Зустріч Україна - Північна Македонія пройде у четвер на 55-тисячному Національному стадіоні у Бухаресті. Поєдинок, який розпочнеться о 16:00 за київським часом, транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Україна".

В іншому матчі квартету С Нідерланди цього ж дня в Амстердамі зіграють з Австрією (початок - о 22.00).

Укрінформ