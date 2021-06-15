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Байден вважає чесною свою відповідь про те, що Путін – убивця

  18   0 15.06.2021, 11:01 | Новости, Политика, Мир
Байден вважає чесною свою відповідь про те, що Путін – убивця

Фото: The New York Times

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін зробив у своєму житті певні речі, через які його можна було назвати "вбивцею".

Про це американський лідер заявив у понеділок, під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, передає Укрінформ.

Коли Байдена запитали, чи він досі вважає Путіна убивцею, президент засміявся.

"Відповідь така: я вважаю, що в минулому він (Путін - ред.), фактично, визнавав, що він був - що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив", - зауважив американський лідер. 

При цьому Байден підкреслив, що коли його запитали в прямому ефірі, чи вважає він Путіна вбивцею, він «відповів чесно».

«Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми маємо провести», - додав президент США.

Водночас Байден зауважив, що зустрічався з Путіним раніше та назвав його «достойним супротивником», додавши, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками. 

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден зазнав критики з боку Конгресу в Вашингтоні, в тому числі своїх же однопартійців через те, що погодився зустрітися з Путіним, а також за недостатньо жорстку позицію відносно РФ.

У понеділок, під час пресконференція за підсумками саміту НАТО Байден заявив, що всі світові лідери, з ким він мав зустрічі під час європейського турне, підтримали необхідність цієї зустрічі.

Нагадаємо: зустріч президентів США й Росії запланована в середу, 16 червня, в Женеві, Швейцарія.

Укрінформ

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