Портников: Фийон пополнил список "назначенных" друзей Путина

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон пополнит список высокопоставленных западных политиков, которые получают деньги в государственных российских кампаниях

Когда приглашение Владимира Путина принял бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, ставший "лицом" энергетических проектов "Газпрома", его решение выглядело скорее исключением из правил достойного поведения профессионального политика. К тому же Шредер пошел на российскую службу задолго до российского нападения на Украину и введения западных санкций против России, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Однако с тех пор все серьезно переменилось. Началась война, были введены санкции, а для многих представителей западного истеблишмента стало хорошим тоном обслуживать Кремль. До Фийона была, например, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин. Сторонница австрийских ультраправых вошла в совет директоров "Роснефти" - кампании, которую возглавляет ближайший соратник Путина Игорь Сечин.

Но Фийон, при всей его подмоченной репутации - серьёзный "улов". Бывший премьер-министр Франции, кандидат на пост президента страны, до коррупционного скандала - один из ведущих политиков государства. Теперь Фийон станет членом совета директоров "Зарубежнефти". Сам он считает это совершенно нормальным. "На сегодняшний день я покинул политическую сцену и развиваю активность в международном консалтинге. Я помогал многим европейским предприятиям в России в последние месяцы и мне предлагали войти в советы директоров нескольких российских компаний", - заявил Фийон в комментарии для LeMonde. То, как характеризуют французские медиа его странные отношения с Кремлем, Фийон называет "карикатурным". Его не беспокоит, что личные отношения с президентом России, которыми он так гордился, теперь поставлены на материальную основу.

И эта жадность к российским деньгам, ради которой можно легко поступиться политическими взглядами и нравственными принципами, ставит под сомнение способность цивилизованного мира противостоять российскому влиянию. Если уж для бывшего канцлера Германии и бывшего премьера Франции нет никаких проблем с продажей репутации - то что говорить о других?

Виталий ПОРТНИКОВ