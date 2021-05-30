Вальдес: Ломаченко - один из лучших боксеров в мире

Оскар Вальдес хотел бы провести бой с Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) поделился мнением о Василии Ломаченко.

По словам Вальдеса, украинский боксер продолжает находиться в топе, несмотря на поражение от Лопеса.

"Я считаю, что Ломаченко по-прежнему является одним из лучших бойцов в мире, несмотря на его проигрыш Теофимо Лопесу.

Если бы у меня была возможность, то я бы провел с ним поединок. Это был бы отличный бой", - приводит слова Вальдеса FightNews.

Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судьей. В следующем бою украинец сразится с Накатани. Поединок запланирован на 26 июня.

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