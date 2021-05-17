Оновили рекорд: збірна України із синхронного плавання стала чемпіоном Європи

Нашим синхроністкам рівних не було / фото facebook.com/ukrsynchro
Збірна України із синхронного плавання грандіозно виступила на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує УНІАН.
Команда у свій актив завоювала вісім медалей - чотири золоті й чотири срібні. Це найліпший результат для українських синхроністок за всю історію.
Чемпіонкою стала Марта Федіна в технічному соло, також "золото" нам принесли командні виступи в довільній комбінації, довільній групі та хайлайті.
Загалом, нашу "блакитно-жовту" команду визнали найкращою командою чемпіонату Європи з водних видів спорту серед представниць цього виду!