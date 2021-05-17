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Оновили рекорд: збірна України із синхронного плавання стала чемпіоном Європи

  13   0 17.05.2021, 16:09 | Новости, Спорт
Оновили рекорд: збірна України із синхронного плавання стала чемпіоном Європи

Нашим синхроністкам рівних не було / фото facebook.com/ukrsynchro

Збірна України із синхронного плавання грандіозно виступила на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує УНІАН.

Команда у свій актив завоювала вісім медалей - чотири золоті й чотири срібні. Це найліпший результат для українських синхроністок за всю історію.

Чемпіонкою стала Марта Федіна в технічному соло, також "золото" нам принесли командні виступи в довільній комбінації, довільній групі та хайлайті.  

Загалом, нашу "блакитно-жовту" команду визнали найкращою командою чемпіонату Європи з водних видів спорту серед представниць цього виду!

УНІАН

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