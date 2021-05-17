Кабмін підніме суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні субсидії – Лазебна

Уряд планує збільшити суму депозитів, які не впливають на призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю каналу Україна 24.

"З'явилося три нових критерії [при призначенні субсидій]. Була одна машина - стало дві, було одне житлове приміщення - стала наявність двох. І третій критерій - депозит. Це та історія, яка потребує аналізу, оскільки депозит на 56 тисяч грн може бути навіть у пенсіонерки, яка собі відкладала", - розповіла Лазебна.

Вона додала, що Кабмін найближчим часом внесе зміни, "щоб заспокоїти людей".

"Зараз 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно", - заявила міністр.

Лазебна прогнозує, що після верифікації близько 3% домогосподарств можуть відмовити в призначенні субсидій за іншими критеріями, не пов'язаними з наявністю депозитів.

Нагадаємо, що в квітні Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій. При їх призначенні будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо. Крім цього, Кабмін посилив вимоги при призначенні житлових субсидій в частині здійснення одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Україна 24