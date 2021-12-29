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Пионтковский рассказал, как Россия заплатит за вторжение в Украину: это будет действительно серьезный удар

  9   0 29.12.2021, 14:00 | Новости, Политика
Пионтковский рассказал, как Россия заплатит за вторжение в Украину: это будет действительно серьезный удар

Экономика России может быть полностью подорвана, если Белый дом все же введет обещанные накануне "адские санкции". В этом случае закрытие газового проекта "Северный поток-2" покажется лишь мелкими утратами на общем фоне.

Как рассказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале Украина 24 российский политолог Андрей Пионтковский, Кремль очень пугают обещанные американские санкции за вторжение в Украину. Особенно болезненными они могут стать для российской верхушки, пишет Обозреватель.

Пионтковский объяснил, что речь идет об аресте так называемого путинского триллиона - денег, которые принадлежат самому президенту РФ Владимиру Путину и его близкому окружению, но которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов.

Политолог отметил, что ведется напряженная борьба между Вашингтоном и Москвой, в центре которой оказалась Украина. И в этом противостоянии у Путина есть поддержка в самой администрации Байдена.

"Это группа "Путин-ферштейн", как я ее называю, главный в которой помощник президента по безопасности Салливан (помощник руководителя администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан, - ред.)", - сказал Пионтковский.

По словам Пионтковского, с помощью Салливана, Путину удается получить некие политические "дивиденды".

"Я считаю большим промежуточным успехом Путина видеоконференцию, где он опять вырвал из Байдена поддержку Минских соглашений и особого статуса ОРДЛО. Второе - Байден охотно отреагировал, что через несколько дней будет собран саммит НАТО, чтобы обсудить опасения Москвы", - указал российский эксперт.

Он же подчеркнул, что на стороне Украины находятся госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Остин Ллойд.

Также он подчеркнул, что у Украины в США поддержка все же больше. И широкий американский политикум полностью поддерживает нашу страну.

"В целом я оптимист, несмотря на кремлевскую агентуру влияния, в окружении Байдена, я думаю, линия твердой поддержки Украины восторжествует в Вашингтоне", - сказал Пионтковский.

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