Как подготовить детей к учебной тревоге

Каждый разговор на тревожную тему должен сопровождаться предложенными действиями

Тревожная сирена. Мы сегодня говорили с дочкой о тренировочной тревожной сирене (по предыдущей версии должны были включить 29 декабря, сейчас даты уточняются). Хотела ее подготовить, чтоб не испугалась, пишет в своем блоге детский семейный психолог Светлана Ройз, информирует UAINFO.org.

Мой алгоритм разговора:

- А помнишь, звуки, которые нам говорят о том, что нужно быстро включить внимание и что-то делать? Например, чайники, которые свистят, когда вода закипела. Когда слышишь такой звук, что нужно делать?

- Снять чайник с плиты.

- А когда в машине сигнализация срабатывает, о чем это говорит и что нужно делать?

- Значит, кто-то пытается влезть.

- И мы что делаем?

- Подходим к окну или идем к машине.

- А пожарная сигнализация для чего? У меня в студии она как-то сработала. У нее такой ужасный звук.

- Значит, пожар.

- Да, значит, есть дым или огонь и срочно нужно тушить и вызывать пожарных. Есть еще звуки, которые говорят о том, что может быть землетрясение, военная опасность. Когда я училась в школе, мы тренировались - услышать звук и быстро выходить из школы. Нам нужно натренировать реакцию, и важно знать, что такие сирены исправны и работают. Например, если услышим сирену, нужно взять документы, деньги, вещи, самые важные игрушки, кошку, и выходить на улицу или в специальные места. Скоро будет такая тренировка. Мы услышим звук такой сирены - будет проверка, работает ли она. Нам сейчас ничего не угрожает. Мы в безопасности. И нам не нужно ничего делать. Но важно понимать, работает ли она, слышим ли мы ее.

- Мы точно не в опасности?

- Сейчас точно нет. Но ведь всегда нужно тренироваться, чтоб быть ко всему готовыми. Я не знаю, какой будет звук, но он точно будет очень неприятным и громким. Покричи сейчас противным звуком - как чайник. А еще громче? А еще громче и противнее?

И, издавая противные громкие звуки, мы смеялись и сняли напряжение разговора.

Принцип - идем от меньшего к большему, говорим и предлагаем действия, завершаем игрой (если речь идет о звуках - издаем звуки) и ощущением безопасности. Каждый разговор на тревожную тему должен сопровождаться предложенными действиями и отреагированием.

У меня, конечно, страх и одновременно ярость от того, что в конце 2021 года нам приходится учить детей не бояться тревожной сирены.

Но мы же все вместе и справимся.

Светлана РОЙЗ, детский семейный психолог