Шварценеггер официально развелся с женой после 10 лет судов

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после 10 лет бракоразводного процесса. Семейное счастье одной из самых знаменитых пар Голливуда закончилось в 2011 году, когда женщина узнала о 14-летнем внебрачном сыне ее супруга.

Несмотря на то, что Шрайвер объявила о расставании еще тогда, все необходимые документы были подписаны лишь 28 декабря 2021-го. Как пишет TMZ, у пары "не было сильной мотивации" для моментального развода, пишет Обозреватель, информирует UAINFO.org.

Журналистка, а по совместительству племянница президента США Джона Кеннеди, Мария Шрайвер и актер-культурист Арнольд Шварценеггер поженились в 1986 году. За это время они успели произвести на свет и воспитать четверо детей. Однако, спустя 25 лет выяснилось, что у "Терминатора" есть еще и пятый ребенок.

Мальчик по имени Джозеф родился 2 октября 1997 года от домработницы семьи Шварценеггеров Милдред Патриции "Патти" Баэна. О том, что женщина родила именно от него, актер признал лишь в 2011-м. Мария была шокирована этой информацией, поскольку дружила с горничной и часто помогала ей финансово. К тому же, всего за неделю до этого, 27 сентября, у Арнольда с женой родился их четвертый ребенок Кристофер.

Шрайвер сразу же подала на развод, который в последствии затянулся на 10 лет. Дело в том, что за время совместной жизни супруги заработали около 400 миллионов долларов. Споры о разделе имущества оказались довольно изнурительными, поскольку брачный контракт актер и журналистка не заключали. У пары также было много общей недвижимости, которую пришлось делить поровну.

Вместе с тем, Шварценеггер и Шрайвер проводили вместе много времени, продолжали воспитывать детей, общаться и дружить. И это несмотря на то, что у каждого из них уже появились новые отношения. Кинозвезда около восьми лет встречался с физиотерапевтом Хизер Миллиган, а его экс-жена - с политиком Мэтью Даудом.

Сейчас 74-летний звезда боевиков очень близок со всеми своими детьми: 32-летней Кэтрин, 30-летней Кристиной, 28-летним Патриком, 24-летним Кристофером и его одногодкой Джозефом. Известно, что с последним актер часто посещает спортзал и ведет прямые эфиры в соцсетях.