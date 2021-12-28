Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:55

Казарин: Подозрение в госизмене в адрес Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг

11:59

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів, тепер її має розглянути Зеленський

11:04

Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

10:15

Український футбольний клуб покарали за інтерв'ю російською мовою

08:59

"Росія має забрати територію держави Україна, що належить їй", – народний депутат Кива в ефірі російського пропагандистського ток-шоу. ВІДЕО

08:22

Доба у зоні ООС: десять порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

08:09

Пирло может стать главным тренером "Бенфики"

07:10

Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

06:11

В РФ начали штрафовать за стояние в пробке

05:12

Acer утверждает, что Volkswagen нарушил несколько патентов

04:13

Назван самый кассовый фильм 2021 года

03:05

В теле человека нашли новую мышцу

02:06

Усик занял второе место в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxingTalk

01:07

Назван овощ, способствующий долголетию

00:08

Hyundai будет использовать пластиковые отходы как сырье для производства водорода

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Казарин: Подозрение в госизмене в адрес Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг

  6   0 28.12.2021, 12:55 | Новости, Политика
Казарин: Подозрение в госизмене в адрес Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг

Подозрение в госизмене в адрес Петра Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг, с траекторией которого доведется знакомиться уже Владимиру Зеленскому.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Павел Казарин, информирует UAINFO.org.

Тема госизмены может быть поводом для троллинга в новогоднем телеобращении, но на этом ее достоинства заканчиваются. Какая бы судьба не постигла это обвинение - оно явно будет определять следующие два года каденции Владимира Зеленского. Причем, явно больше, чем думает он сам. К большому сожалению для страны.

Шестой президент сам обрек себя на параллели с четвертым. Уголовное дело против обладателя второго рейтинга в стране прежде заводил лишь Виктор Янукович. Если Владимиру Зеленскому удастся повторить достижение президента-беглеца, то дискуссия "как защититься от России" рискует смениться разговором о том, как не превратиться в Россию. Политика снова может выплеснуться из кабинетов на улицы. Если бы Зеленский был на Майдане - он мог бы этот момент учесть. Но его там не было.

Вдобавок, обвинение в госизмене в адрес пятого президента страны делает его ключевым оппонентом для действующего главы государства. По сути на выборах у нас возникнет ситуация референдума, на котором каждому придется оценивать не фигуру Владимира Зеленского, а справедливость обвинений в адрес его предшественника. В 2024 году украинцам придется выбирать не будущего президента страны, а определяться с тем, есть ли в стране политические репрессии или их нет.

Экс-президенты в разных странах нередко становятся фигурантами уголовных дел. Но между «злоупотреблением властью» и «государственной изменой» есть существенная разница. Второе куда меньше тянет на «правовую оценку» и куда больше - на политическую. Дело не только в том, что доказать госизмену в суде довольно непросто. Дело еще и в том, что такое обвинение ставит под вопрос легитимность всего, что было сделано во время каденции обвиняемого.

Получается, что отражение агрессии, декоммунизация, обретение Томоса и многое другое стали результатом правления государственного изменника. Сама постановка вопроса делает ценность всего достигнутого - минимальной. Владимир Зеленский может думать, что судебный приговор будет касаться конкретного человека, но в глазах очень многих этот процесс поставит под сомнение весь период жизни страны с 2014 по 2019-й.

Если учесть, что доверие к судам в Украине минимальное, то любое решение будет бить по действующему главе государства. Если дело развалится - скажут о том, что власть настолько слаба, что не смогла довести начатое до конца. Если огласят приговор - то исполнительную власть обвинят в сговоре с судебной. Ни один из вариантов не закроет политический гештальт. Скорее наоборот.

Судя по тому, что назначенная президентом генпрокурор нашла повод не подписывать подозрение Петру Порошенко - окружение Зеленского отлично понимает риски этой ситуации. Судя по тому, что подозрение все-таки было подписано - самому Зеленскому об этих рисках никто не решается рассказать.

Власть обрекает своего носителя на близорукость. Вместо того, чтобы искать реальный корень проблемы - возникает соблазн найти зло и дать ему имя.

Мы наблюдаем это на примере соседей. Белорусский диктатор винит в протестах запад и бросает в тюрьмы несогласных. Российский - твердит о «цветных революциях» и обвиняет Вашингтон в покушении на свою «зону влияния». Лукашенко никогда не признает, что его страна попросту от него устала. Путин никогда не согласится с тем, что соседние страны могут иметь право самостоятельно определять свое будущее.

Последние заявления Владимира Зеленского заставляют думать, что этот же вирус мог пробраться и на Банковую. «Офшорные» расследования и протестные настроения объявляются делом рук предшественника. Вся сложность политической реальности упрощается до черно-белой палитры. У зла есть имя и это имя - Петр Порошенко.

Подобный подход не сулит ничего хорошего. Он создает пространство вполне ощутимых рисков. У власти есть соблазн объявить любое расследование - происками, любую критику - инсинуациями, а любое сомнение -неблагонадежностью. Коль скоро любое несогласие - дело рук врага, то нет смысла проводить работу над ошибками. Коль скоро любая критика - это атака, то с ней можно и нужно бороться. В том числе самыми неконвенционными методами. «Кто не с нами, тот против нас».

Но в том и штука, что подобная оптика лишь отдаляет главу государства от реальности. Потому что проблемы в экономике, ошибки чиновников и эмоции избирателей никто не отменял. Рано или поздно метод перекладывания вины попросту перестает работать. А амплуа «нового лица» вряд ли можно считать многоразовым. Если посвятить каденцию борьбе с предшественниками, то велик шанс, что на следующих выборах предшественником станешь уже ты сам. "Здравствуйте, меня зовут Пандора и сегодня у нас видео с распаковкой".

Добро пожаловать в 2022-й.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Павел КАЗАРИН

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (693)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]