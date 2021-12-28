Переважне право на придбання землі: хто може ним скористатися

Переважне право на придбання сільськогосподарської землі, згідно із ухваленим у 2020 році законом про ринок землі, мають два типи суб'єктів.

Перший - надрокористувачі зі спеціальним дозволом у межах відчужуваної земельної ділянки.

Другий - її поточні орендарі.

Важливий момент: у другому випадку йдеться тільки про відносини оренди, користувачам на інших титулах розраховувати на переважне право не варто, інформує ZN.UA.

Необхідно зважати й на нещодавні нововведення в сфері орендних відносин, а саме - можливість емфітевтам земельної ділянки передавати її в оренду. У такому разі орендар перевагу на придбання ділянки не матиме.

Вести мову про реалізацію права суб'єктами другої черги актуально лише за відсутності або відмови від права суб'єктами першої.

ZN.UA