Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:00

Переважне право на придбання землі: хто може ним скористатися

12:55

Казарин: Подозрение в госизмене в адрес Порошенко вполне способно превратиться в бумеранг

11:59

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів, тепер її має розглянути Зеленський

11:04

Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

10:15

Український футбольний клуб покарали за інтерв'ю російською мовою

08:59

"Росія має забрати територію держави Україна, що належить їй", – народний депутат Кива в ефірі російського пропагандистського ток-шоу. ВІДЕО

08:22

Доба у зоні ООС: десять порушень "тиші", поранені двоє українських бійців

08:09

Пирло может стать главным тренером "Бенфики"

07:10

Названы комнатные растения, способные вызвать проблемы со здоровьем

06:11

В РФ начали штрафовать за стояние в пробке

05:12

Acer утверждает, что Volkswagen нарушил несколько патентов

04:13

Назван самый кассовый фильм 2021 года

03:05

В теле человека нашли новую мышцу

02:06

Усик занял второе место в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxingTalk

01:07

Назван овощ, способствующий долголетию

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Переважне право на придбання землі: хто може ним скористатися

  7   0 28.12.2021, 14:00 | Новости, Экономика
Переважне право на придбання землі: хто може ним скористатися

Переважне право на придбання сільськогосподарської землі, згідно із ухваленим у 2020 році законом про ринок землі, мають два типи суб'єктів. 

Перший - надрокористувачі зі спеціальним дозволом у межах відчужуваної земельної ділянки.

Другий - її поточні орендарі. 

Важливий момент: у другому випадку йдеться тільки про відносини оренди, користувачам на інших титулах розраховувати на переважне право не варто, інформує ZN.UA

Необхідно зважати й на нещодавні нововведення в сфері орендних відносин, а саме - можливість емфітевтам земельної ділянки передавати її в оренду. У такому разі орендар перевагу на придбання ділянки не матиме. 

Вести мову про реалізацію права суб'єктами другої черги актуально лише за відсутності або відмови від права суб'єктами першої. 

ZN.UA

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (693)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]