Берлин и Вашингтон по-разному оценивают угрозу вторжения России в Украину, - СМИ

Германия, в отличие от США больше сомневается, в том, что Россия действительно намерена напасть на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters сообщили два источника в правительстве Германии на условиях анонимности,

Reuters опирается на информацию двух источников в правительстве Германии на условиях анонимности,

Берлин, по данным Reuters, стремится к деэскалации сложившейся напряженности.

Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы ослабить политическое напряжение вокруг Украины.

Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Козак договорились встретиться после длительного телефонного разговора в четверг, сообщил источник на условиях анонимности.

После вступления в должность в этом месяце Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.