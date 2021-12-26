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Полиция задержала жителя Днепра, "заминировавшего" Раду

  5   0 26.12.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
Полиция задержала жителя Днепра, "заминировавшего" Раду

Злоумышленник, заявил, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Днепра за ложное сообщение о минировании Верховной Рады. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Злоумышленник, заявил, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно. Телефонный звонок с угрозой поступил 25 декабря около двух часов дня.

Мужчину задержали по месту жительства. Он имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст. 259 УКУ - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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