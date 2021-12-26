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Ученые показали главную опасность мутировавшего штамма коронавируса

  6   0 26.12.2021, 21:05 | Новости, Общество
Ученые показали главную опасность мутировавшего штамма коронавируса

Штамм SARS-CoV-2 "Альфа" (B.1.1.7), мутировавший, чтобы уклониться от "врожденной иммунной системы", сделал его первым в мире "вызывающим беспокойство вариантом". Аналогичные изменения выявлены у штаммов "Дельта" и "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Университетского колледжа Лондона, ученые которого провели исследование совместно со специалистами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что штамм Alpha, впервые обнаруженный в Великобритании, эволюционировал, чтобы вырабатывать больше "белков антагонистов", которые сводят на нет первую линию защиты организма, известную как "врожденная иммунная система".

Как отмечается в сообщении, каждая клетка в носу, горле и легких (дыхательных путях) имеет сеть датчиков, которые обнаруживают поступающие вирусы. Когда это происходит, клетки вырабатывают белковый интерферон, который действует как "сигнализация о взломе" и управляет сплошным противовирусным ответом как на неиммунных, так и на иммунных клетках (Т-клетках и антителах), чтобы предотвратить инфекцию. Но белки-антагонисты могут помочь вирусу уклониться от этих датчиков.

Это новое открытие впервые идентифицирует эволюцию повышенной экспрессии белка антагониста в SARS-CoV-2, которые увеличивают заразность.

Ученые говорят, что прорывные результаты дают понимание того, как развивается SARS-CoV-2, и предлагают свежий метод к выявлению новых и возникающих вариантов, вызывающих озабоченность, которые являются одновременно высоко передаваемыми и заразными.

Соавтор исследования доктор Люси Торн (Отделение инфекций и иммунитета UCL) сказала: "Мы хотели знать, что сделало вариант SARS-CoV-2 Alpha особенным. Как он развился из первого волнового штамма, выявленного в Ухане, Китай, и какие особенности он имел, которые позволили ему распространиться по миру и стать первым вариантом, вызывающим озабоченность".

"Мы обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 Alpha намного лучше, чем вирусы первой волны, адаптировался, чтобы избежать срабатывания нашего защитного врожденного иммунного ответа. Мы обнаружили, что он делает это, производя больше вирусных белков, которые могут вывести из строя врожденную иммунную систему. Эти белки называются N, Orf6 и Orf9b и известны как антагонисты врожденного иммунитета", - добавила она.

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