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НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы – Столтенберг

  10   0 24.12.2021, 07:04 | Новости, Политика
НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что любая европейская страна может стать членом Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Об этом Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, информирует UAINFO.org.

"НАТО никогда не давало обещание не расширяться. На самом деле, это есть в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, которые относятся к периоду 1970-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт НАТО-Россия и много других договоров, которые четко говорят, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это является фундаментальным принципом европейской безопасности, под которым также подписалась Россия", - напомнил Столтенберг.

"Это не то, что мы можем изменить с помощью определенных цитат. И страны-члены решительно отрицают, что они когда-либо такое обещали", - добавил он.

Генеральный секретарь заявил о готовности Альянса к разговору с Россией в рамках Совета НАТО-Россия. Он намерен в 2022 году как можно скорее созвать проведение такого заседания.

По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

Как сообщалось, в пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля в отношении Вашингтона и Альянса, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление в НАТО Украины. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США никаких решений без Европы принимать не будет.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Перевод - Униан

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