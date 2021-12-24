Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

На церемонии в Подмосковье на подиум вышли шестеро подростков в тяжелых ботинках и военной форме. Они получили награды за военно-патриотическое воспитание — эта дисциплина играет в России все более важную роль.

Об этом говорится в статье The New York Times, информирует UAINFO.org.

Несколько дней школьники со всей страны участвовали в конкурсах по чтению карт, стрельбе и викторинах по истории. Конкурс частично финансируется Кремлем, — правительство сделало «военно-патриотическое» воспитание своим приоритетом.

«Родители и дети понимают, что агрессивная скорлупа вокруг нас сжимается и твердеет, — сказал Святослав Омельченко, ветеран спецназа КГБ и основатель группы „Вымпел», которая и проводит мероприятие. — Мы делаем все возможное, чтобы дети об этом знали и были готовы пойти служить».

Последние восемь лет российское правительство всячески насаждает мысль, будто Родина окружена врагами. Эта теория просачивается в массы через национальные институты — школы, вооруженные силы, средства массовой информации и православную церковь. Утверждается даже, что стране, возможно, снова придется защищаться, как когда-то во Второй мировой от нацистов.

Сегодня, когда Россия стягивает войска к украинским границам и стращает Запад грядущим вторжением, неуклонная милитаризация российского общества при президенте Владимире Путине вырисовывается в совершенно ином свете. Похоже, власти уже приучили многих к мысли о грядущей бойне.

«Власть активно продает идею войны, — заявил редактор „Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов в благодарственной речи в Осло. — Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости».

Во вторник в своей речи перед российскими военными Путин заявил, что Россия не желает кровопролития, но готова ответить на, как он выразился, агрессивное поведение Запада «военно-техническими мерами».

Хотя свидетельств военной лихорадки не видно, есть немало признаков, что правительство воспитывает в народе готовность к вооруженному конфликту. В этом году Кремль запустил четырехлетнюю программу «патриотического воспитания» стоимостью 185 миллионов долларов. По плану, минимум 600 000 детей, начиная с восьми лет, вступят в ряды Юнармии, где принято носить форму. Взрослых же «прививает» государственное телевидение, где множество передач — вроде «Москва. Кремль. Путин» — вещают о фашистском перевороте на Украине и о том, как Запад пытается извести Россию.

И всех объединяет почти священная память о победе Советского Союза во Второй мировой, — так государство формирует у россиян менталитет победителя и готовность снова взяться за оружие.

Руководитель социокультурных исследований независимого московского социологического агентства «Левада-центр» Алексей Левинсон называет эту тенденцию «милитаризацией сознания» россиян. По регулярным опросам центра, в 2018 году армия стала самым авторитетным учреждением страны, превзойдя самого президента. В этом году доля россиян, которых страшит мировая война, достигла высочайшего уровня за всю историю опросов с 1994 года — 62%.

Это не означает, оговорился Левинсон, что русские будут приветствовать кровавое завоевание Украины. Но при этом многие признают, что Россия находится в состоянии экзистенциального соперничества с другими державами, которое не исключает применения силы.

Празднование победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, — в России она называется Великой Отечественной, — сыграло важнейшую роль в этой идеологической подготовке. Вместо того, чтобы чтить память о советском героизме и 27 миллионах погибших, Кремль применяет идеологемы Второй мировой к современности, утверждая, что против России снова плетут козни враги, которые хотят ее погубить.

В своей ежегодной речи в честь Дня Победы в этом году после монументального военного парада Путин прошелся по неназванным врагам России, которые вслед за нацистами снова насаждают «бредовую теорию собственной исключительности». А на прошлой неделе в новостной передаче по государственному телевидению высмеяли угрозу санкций против России, — «они думают напугать народ, потерявший в последней войне более 20 миллионов мужчин, женщин, стариков и детей».

«Происходит перенос победы во Второй мировой войне на современную конфронтацию с блоком НАТО», — заметил Левинсон.

В часе езды к западу от Москвы в прошлом году открылся величественный Главный храм Вооруженных Сил России. Снаружи он выкрашен в цвет хаки, а полы отлиты из трофейного оружия и танков, захваченных у немецкого Вермахта. Арочные витражи украшены знаками различия и медалями.

В прошлое воскресенье храм и прилегающие к нему музей и парк были полны посетителей. Одетые в форму пятиклассники Суворовского военного училища из Твери выстроилась в две шеренги и маршем отправилась в музей. Их инструктор объяснил, что тем, кто в училище первый год, очень важно знать о своих предшественниках.

«Мы тоже понемногу занимаемся пропагандой», — пошутил руководитель секции, отказавшись назвать свое имя.

Перед храмом среди заснеженных траншей — макета линии фронта — прогуливались посетители. Еще дальше, под высоким куполом, дети катались по трассе вроде картинга на миниатюрной копии боевого танка.

«Надо приводить сюда всех детей, чтобы прививать интерес к истории с самого раннего возраста», — сказала Алина Гренгольм, пока ее муж подсаживал двухлетнего сына на обледенелый танк.

Недавно в Москве более 600 человек со всей России собрались на правительственный форум о пропаганде патриотизма среди молодежи. Влиятельный Сергей Кириенко, заместитель главы администрации Путина, похвалил присутствующих за их «священный труд».

На конференции два «волонтера победы» сообщили, что расскажут старшеклассникам о русской победе во Второй мировой на региональном мероприятии на следующей неделе.

В опросе «Левада-центра» на прошлой неделе 39% россиян заявили, что война между Россией и Украиной неизбежна или весьма вероятна. При этом половина считает, что в недавнем росте напряженности виноваты США и НАТО, и менее 4% во всех возрастных группах — что Россия.

Убежденность всего общества, что Россия не агрессор, отражает ключевую идеологему еще советских времен: страна ведет лишь оборонительные войны. Правительство даже выделяет средства на фильмы по этой теме: в апреле министерство культуры объявило «исторические победы России» и «миротворческую миссию России» приоритетными темами для государственного финансирования.

«Сейчас всячески продвигается идея, что Россия — мирная страна, которую вечно окружают враги, — говорит российский кинокритик Антон Долин. — Это противоречит некоторым фактам, но если показать это в кино о Великой Отечественной, у всех в голове зажигается схема, знакомая с детства».

На российском государственном телевидении обычным делом после прозападной революции в Киеве в 2014 году стала легенда, будто в Украине хозяйничают нацисты, а сама страна превратилась в плацдарм для западной агрессии. После украинской революции Россия аннексировала полуостров Крым, спровоцировала войну на востоке страны и стала еще сильнее пропагандировать свой образ «осажденной крепости».

Некоторые аналитики опасаются, что жесткая риторика закладывает основу якобы оборонительного вмешательства в защиту собственной безопасности и русскоязычных на Украине. Евгений Попов, недавно избранный депутат парламента и ведущий популярного политического шоу на государственном телевидении, сообщил, что его рейтинги в последние недели выросли: «Напряжение нарастает».

«Уверен, что большинство в России нас поддержит, если мы встанем на защиту русских на этих землях», — сказал Попов, имея в виду сепаратистские «республики» Украины, где сотни тысяч жителей уже получили российское гражданство.

Насколько успешен военизированный посыл российского государства — вопрос спорный. Опросы показывают, что молодежь относится к Западу лучше россиян старшего возраста, а прокремлевские настроения после аннексии Крыма, похоже, развеялись на фоне экономической стагнации.

Но Кремль не унимается. В попытке укрепить «патриотическое воспитание» он финансирует группы вроде «Вымпела». У этой «военно-патриотической» организации около сотни отделений по всей стране, и недавно она организовала соревнования по военно-патриотической подготовке во Владимире.

Лучшей среди девушек стала 17-летняя Вероника Осипова из Ростова-на-Дону, недалеко от границы с Украиной. Она много лет училась играть на арфе и с отличием окончила элитную музыкальную школу. Но в 2015 году начала учиться стрелять из пулемета и метать гранаты. Она решила пойти служить, чтобы защитить страну от врагов.

«Мой пример — девушки, которые под пулями и гранатами шли в бой во время Великой Отечественной, — сказала Осипова. — У них не было выбора, но у нас есть, и я выбираю армию».