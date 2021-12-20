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Ультиматумы Путина по Украине очень напоминают тактику Гитлера в 1938-1939 годах, когда тот шантажировал Великобританию. Тогда Гитлер блефовал – Фесенко

  7   0 20.12.2021, 20:31 | Новости, Политика
Ультиматумы Путина по Украине очень напоминают тактику Гитлера в 1938-1939 годах, когда тот шантажировал Великобританию. Тогда Гитлер блефовал – Фесенко

"Ультиматумы Путина по Украине (но в адрес Запада, прежде всего США) очень напоминают тактику Гитлера в 1938-1939 гг. Тогда Гитлер точно также шантажировал Запад, в первую очередь Великобританию. И, как показывают современные данные исторических исследований, Гитлер блефовал. Он выигрывал только потому, что Запад ему уступал. Войны на двух фронтах он тогда бы не выдержал. И нынешние западные политики должны помнить об уроках истории", об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org  

"Часто спрашивают: чего добивается Путин своими ультиматумами? Ведь очевидно, что в той оскорбительной форме, как они сформулированы, их не будут выполнять. Можно предположить три варианта последующих действий Кремля.

Во-первых, принудить США и европейских лидеров к политическим торгам и хотя бы к частичным уступкам. Например, начать переговорный процесс, который должен закончиться новым договором о региональной безопасности в Европе, таким себе «Хельсинки-2». Возможен вариант принуждения Запада к частичным уступкам, вроде неразмещения ракет средней дальности в странах Центральной и Восточной Европе, реализации Минских договоренностей на российских условиях, блокирования поставок летального оружия в Украину, существенного снижения интенсивности взаимодействия между НАТО и Украиной, в том числе в проведении совместных военных учений, а также в присутствии военных кораблей западных стран НАТО в Черном море. Пока такой сценарий представляется маловероятным. Но нельзя исключать некоторые (отдельные) частичные уступки Запада в обмен на деэскалацию российского военного присутствия на украинской границе.

Второй возможный сценарий - в ответ на отклонение Западом российского ультиматума Россия официально разместит ракеты средней дальности и тактическое ядерное оружие в Крыму и на территории Беларуси. На такой сценарий открыто намекает Лукашенко, а значит тайные торги по этому вопросу уже происходят.

Третий, и самый опасный сценарий - военные операции против Украины. Это могут быть и активизация военных действий на Донбассе, и локальные военные операции «по защите русскоязычного населения», в случае возникновения в Украине острого энергетического и внутриполитического кризиса. Отклонение Западом российского ультиматума в данном случае будет использоваться для обоснования агрессивных действий России против Украины.

На что в итоге пойдет Кремль, знает только Путин. Судя по всему, окончательного решения пока нет. Но еще раз напомню уроки истории - и давней (1938-1939 гг.) и недавней (2014 г.). Нельзя демонстрировать агрессору слабость и внутренние раздоры", - констатирует Фесенко. 

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