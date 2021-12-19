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Нападающий "Аякса" побил рекорд Месси

  6   0 19.12.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Нападающий "Аякса" побил рекорд Месси

Душан Тадич побил достижение аргентинца, которое держалось 10 лет.

Нападающий амстердамского "Аякса" Душан Тадич установил новый рекорд по количеству результативных передач за календарный год.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против "АЗ" Алкмара 33-летний футболист отличился голевой передачей, которая стала для него 37-й в нынешнем году.

Это позволило Тадичу побить рекорд нападающего Лионеля Месси, установленный в 2011 году. Тогда аргентинец сделал 36 ассистов, выступая за каталонскую "Барселону".

Напомним, Тадич выступает с "Аякс" с 2018 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.

isport.ua
Фото Getty Images

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