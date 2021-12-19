Нападающий "Аякса" побил рекорд Месси

Душан Тадич побил достижение аргентинца, которое держалось 10 лет.
Нападающий амстердамского "Аякса" Душан Тадич установил новый рекорд по количеству результативных передач за календарный год.
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против "АЗ" Алкмара 33-летний футболист отличился голевой передачей, которая стала для него 37-й в нынешнем году.
Это позволило Тадичу побить рекорд нападающего Лионеля Месси, установленный в 2011 году. Тогда аргентинец сделал 36 ассистов, выступая за каталонскую "Барселону".
Напомним, Тадич выступает с "Аякс" с 2018 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.
isport.ua
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