У МЗС жорстко відповіли РФ: лише Україна і НАТО вирішуватимуть членство у Альянсі

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що лише Україна і Організація Північноатлантичного договору (НАТО) вирішуватимуть питання членства у Альянсі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує UAINFO.org.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проекти договору із США та угоди із НАТО про так звані "гарантії безпеки", - зазначив Ніколенко.

У зв’язку із положеннями цих проектів, які стосуються Української держави, речник МЗС наголошує, що "лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі".

Також, за словами Ніколенка, таку ж позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, у заяві Північноатлантичної ради від 16 грудня 2021 року.

"Це ж стосується і виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин із іноземними державами на двосторонньому рівні, у тому числі в сфері військового співробітництва", - заявляє речник.

"Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях. Саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті", - констатує Ніколенко.

"У зв’язку з цим закликаємо Росію, у якості перших конструктивних кроків для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема загальних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки 2019 року. Висновків, які стосуються, насамперед, неухильного дотримання режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття і забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками", - підсумував Ніколенко.

Росія не хоче бачити Україну та інші пострадянські країни у НАТО

Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Раніше Столтенберг підкреслив, що Росія не має права вето на членство України в Альянсі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

У заяві Північноатлантичної ради НАТО від 16 грудня сказано, що Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію вивести її сили з України відповідно до міжнародних зобов'язань і обіцянок. "Ми підтримуємо право всіх країн приймати рішення щодо їх майбутнього і зарубіжної політики вільно від зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною - це справа тільки України і 30 країн-членів НАТО", - наголошується в заяві.