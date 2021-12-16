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РФ створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, – президент Литви

  6   0 16.12.2021, 18:01 | Новости, Политика
РФ створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував стягування російських військ до кордонів України. Він вважає, що РФ спричинила найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років не лише для України, а й для всієї Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, яку цитує LRT.

"На жаль, ми бачимо мобілізацію російських військ на кордоні з Україною. Ми, мабуть, зіштовхнулися із найнебезпечнішою ситуацією за останні 30 років. Я говорю не лише про Україну, а й про весь східний фланг НАТО, про балтійський регіон", - зазначив Науседа.

За його словами, зараз достатньо інструментів, щоб "завадити Росії вжити агресивних дій".

"Ми повинні поговорити про галузеві та економічні санкції, які можуть бути застосовані", - підкреслив Науседа.

Президент Литви наголосив, що кроки ЄС у цій ситуації є "тільки частиною рішення", оскільки дії НАТО також потрібні.

Він також додав, що об'єднання білоруських та російських збройних сил викликає занепокоєння, оскільки "це полегшує можливість вторгнення Росії до сусідніх країн".

"Це стало нашою увагою. Я вважаю, що НАТО необхідно скоригувати свої оборонні плани та стратегії у світлі того, що відбувається у Білорусі", - сказав Науседа.

Він зазначив, що лідери ЄС на зустрічі мають також обговорити питання, пов'язані з газопроводом "Північний потік-2".

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