Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мерил Стрип

Американский актер Леонардо Ди Каприо не захотел сниматься в сцене с обнаженной 72-летней коллегой по фильму "Не смотрите наверх" Мэрил Стрип. Главную героиню пришлось заменить дублершей.

Об этом режиссер картины Адам МакКей рассказал в интервью журналистам The Guardian, вспоминая курьезные случаи на съемочной площадке. Оказалось, что Лео просто очень уважает актрису.

По сюжету, Мерил, игравшая президента, на протяжении определенного времени разгуливает по комнате обнаженной, чтобы показать свою татуировку на поясе. В это время в помещении должен был находиться персонаж Ди Каприо.

Однако, по словам Адама, актер подошел к нему перед началом съемки и поинтересовался, действительно ли необходимо снимать Стрип обнаженной, после чего отказался участвовать.

Свое решение звезда "Титаника" объяснил тем, что не может позволить, чтобы такая заслуженная актриса предстала в подобном виде. Совместными усилиями было решено заменить президента в кадре дублершей.

В конце Адам добавил, что Леонардо видит в ней "королевское лицо в мире кино". Интересно, что сама Мэрил без проблем дала согласие на съемки в обнаженном виде.

Обозреватель