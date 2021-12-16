Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:01

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

16:02

Юлія Тимошенко показала майстер-клас гри на барабанах: "Приймаємо замовлення на новорічні вечірки. Дорого!". ВІДЕО

15:01

Bloomberg назвав головні економічні загрози 2022 року

14:01

Голова ГУР МОУ Буданов живе в одному будинку з Левченко і Гогілашвілі – "Слідство.Інфо"

13:02

Катував військових та цивільних. Суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років

12:02

У Штатах розсекретили частину документів про вбивство Джона Кеннеді

11:04

Європа хоче відмовитись від газу і планує майбутнє без "Газпрому"

09:55

Арахамія заявив, що не бачить розколу в "Слузі народу"

09:00

Олещук: Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс

08:05

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

07:08

Почему не стоит долго прогревать двигатель на морозе

03:54

Спостерігачі ОБСЄ виявили 21 невідведений "Град" на окупованій Луганщині

03:00

У Лівії військові здійснюють держпереворот - ЗМІ

01:02

Схеми обману: експерти розповіли, чого потрібно побоюватися українцям в магазинах і супермаркетах

00:47

Российский суд впервые признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

  4   0 16.12.2021, 17:01 | Новости, Общество
Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід". Це препарат для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра, інформує UAINFO.org.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. "Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією "Пфайзер" про основні умови закупівлі інноваційних ліків " Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику. "У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89 % та на 85 %, якщо лікування починати протягом п'яти днів", - повідомив міністр.

Лента статей

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (371)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]