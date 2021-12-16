Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Состоявшийся в прошлый вторник телефонный разговор президента Байдена с его российским коллегой президентом Владимиром Путиным, скорее всего, позволил избежать эскалации в Украине в ближайшее время.

Об этом говорится в статье The Washington Times, информирует UAINFO.org.

Однако разведывательное сообщество США выступает с серьезными предупреждениями о том, что Россия может готовиться к штурму Украины, а президент Владимир Зеленский, по имеющимся сведениям, напуган тем, что русские и украинцы замышляют государственный переворот. Если Москва и Вашингтон не смогут разрядить ситуацию, Украина останется второй по значимости горячей точкой в мире после Тайбэя.

Несмотря на привлекающие внимание сообщения в СМИ о состоявшемся на прошлой неделе под руководством США виртуальном Саммите за демократию и дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, власти США проявляют здравомыслие, следя за надвигающейся бурей в Восточной Европе, где на границах Украины с 2014 года наблюдается сосредоточение российских войск.

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом накаляется, и дальнейшая эскалация между геополитическими соперниками может привести к расчленению территории Украины Россией, что безвозвратно изменит соотношение сил в Европе и на Ближнем Востоке.

В условиях «глубокой озабоченности» в связи с тем, что русские и украинцы готовят заговор с целью свержения г-на Зеленского, его администрация, по имеющимся сведениям, нацелилась на самого богатого человека в Украине, энергетического магната Рината Ахметова, одновременно сплачиваясь с олигархом, в отношении которого США ввели санкции за «коррупцию».

Поддержка Ахметовым лидера украинской оппозиции и бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова (который сегодня пользуется все большей популярностью) привела к тому, что в ноябре Зеленский фактически объявил Ахметову войну, связывая его с подготовкой предполагаемого госпереворота при поддержке российских сил.

Время для конфликта с Ринатом Ахметовым выбрано крайне неудачно: власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, в Украине уже произошел бы энергетический коллапс. Владимиру Зеленскому не следовало начинать странную, надуманную войну внутри страны, когда на границах ему, возможно, грозит реальная война.

То, что Зеленский боится проиграть на следующих президентских выборах, вряд ли кого удивляет. Газета «Вашингтон пост» (The Washington Post) справедливо заметила, что, хотя бывший комик «в ходе предвыборной кампании выступал против истеблишмента, ратовал за проведение реформ, обещая ослабить власть могущественных олигархов в стране, особых успехов в этом он не добился».

На брифинге «Атлантического совета» Кира Рудик отметила, что «антиолигархический закон, недавно подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским,… больше похож на попытку скрыть усиление президентских полномочий за фасадом популистской риторики».

С момента обретения Украиной независимости от бывшего Советского Союза в 1991 году жизненно важным стратегическим интересом США является ее стабильность и безопасность. Соединенные Штаты помогают стране противодействовать «продолжающейся российской агрессии по мере продвижения ею реформ по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией и созданию условий для экономического роста и конкуренции».

С этой целью США и ЕС за последнее десятилетие предоставили Украине финансовую помощь на миллиарды долларов, направленную на поддержку необходимых энергетических, земельных и судебных реформ. Существенной была и помощь Международного валютного фонда.

На первый взгляд, недавние законодательные инициативы Владимира Зеленского будто бы направлены на проведение необходимых реформ. Однако, нацелившись на украинские бизнес-элиты в условиях, когда страна является объектом агрессии Кремля, он вызвал политический и социальный хаос, который сводит на нет иностранные инвестиции, и страна становится незащищенной от угрозы разногласий в обществе.

Да и от реформ тоже отдает лицемерием.

Борясь с Ринатом Ахметовым, Владимир Зеленский поддерживает теплые отношения со своим самым значимым сторонником, миллиардером Игорем Коломойским — олигархом, который поддерживал его избрание и был ключевым инвестором в телевизионную компанию президента. Г-н Коломойский находится в привилегированном положении.

Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился.

В марте 2021 года в заявлении для прессы госсекретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Коломойский «причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства, в том числе использует свое политическое влияние и служебные полномочия ради личной выгоды». Далее он отметил, что «наблюдаемые и продолжающиеся в настоящее время действия г-на Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины,… представляют серьезную угрозу для ее будущего».

Пока Киев продолжает свой нелегкий путь к демократии и рыночной экономике, власти США должны следить за тем, чтобы поддержка, оказываемая Украине, не привела к безрассудно благосклонному отношению к политике, проводимой теряющим популярность украинским президентом. Дело в том, что эта политика может свести на нет успехи, достигнутые страной за последние 30 лет.

Вне всякого сомнения, влияние олигархов на украинскую политику слишком велико, и на это следует обратить внимание. Но политика «деолигархизации», проводимая Владимиром Зеленским, отдает субъективизмом, и это ложный крестовый поход, в основе которого — недовольство и обида. То, что правила меняются для всех, кроме любимых покровителей и спонсоров Зеленского, говорит о многом.

Дэвид Кларк, специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании в период с 1997 по 2001 годы, проницательно замечает, что антиолигархический закон Украины, возможно, предназначен лишь для того, чтобы укрепить позиции молодого украинского президента в тот момент, когда ничего другого он больше предложить не может.

«Зеленского обвиняют в поддержании связей с олигархом с момента вступления в должность, формировании политики и кадрового состава своего правительства в соответствии с интересами Коломойского и получении взамен положительного освещения в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится по мере того, как президент будет бороться с падением популярности до истечения своих полномочий и начнет планировать свою кампанию по переизбранию на 2024 год».

Для ясности следует отметить, что украинский лидер находится в сложной ситуации: практически все, к чему прикасается государство — «Энергоатом» (атомная промышленность), «Нафтогаз» (нефть и газ), «Южмаш» (космос и ракеты), «Укроборонпром» (оборонная промышленность) — коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию. В то же время, Украина больше не может игнорировать пагубное влияние олигархов на ее политику.

Но одно можно сказать наверняка: если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые являются фальшивыми, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно.