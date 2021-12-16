Почему не стоит долго прогревать двигатель на морозе

Большинство двигателей не успевают достаточно прогреться за 10 минут работы на холостых оборотах без нагрузки.

Если температура воздуха опустилась ниже -10 градусов по Цельсию, то дизельному двигателю на холостых оборотах без нагрузки не хватит и часа, чтобы разогреться до рабочих температур, пишет портал "Автомир", информирует UAINFO.org.

Многое зависит от конструкции двигателя. Старшие моторы выделяют много тепла, поэтому нагреваются быстро. Современные моторы более эффективны, и переводят меньше энергии от сгорания топлива в тепло. Современные дизельные агрегаты имеют самый высокий КПД, поэтому прогреваются медленнее всего.

В любом случае запущенный на морозе двигатель, которые оставили работать на холостых, работает на обогащенной топливной смеси. При этом, часть топлива стекает по стенках цилиндров в масляный поддон. Чем больше топлива в поддоне – тем менее вязким становится масло, и хуже защищает двигатель от износа.

Эксперты советуют запустить двигатель, и очистить стекла, для хорошей видимости. За это время холостые обороты упадут с повышенных до нормальных, и можно ехать. После старта не нужно перегружать мотор. Лучше избегать резки стартов и торможений.

Прогрев двигателя ускорят электроприборы. Отлично будет включить обогрев салона и сидений. Воздушный поток лучше всего направить на лобовое стекло.

Не стоит тревожиться, если индикатор температуры охлаждающей жидкости демонстрирует низкие показатели – это норма (двигатель с высоким КПД выделяет мало тепла).

Как правило, через пару километров температура всех жидкостей и узлов нормализируется. Движение после нескольких минут прогрева двигателя гораздо безопаснее и эффективнее, чем длительный простой на холостых оборотах.