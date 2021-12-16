Олещук: Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс

Найголовніша проблема російської зовнішньої політики у тому, що Путін і ко ніколи не можуть стриматися і завжди можуть розбити найхитрішу комбінацію банальним "бикуванням" в останній момент. Ситуація з газовим шантажем Європи тут дуже і дуже показова.

Таку думку на власній сторінці у Facebook висловив політолог Петро Олещук, інформує UAINFO.org.

Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проектів типу ПП2. І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.

І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що ПП2 - це просто "економічний проект", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.

Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію ПП2.

Обмеживши поставки газу, Росія "накрутила" ціни до небачених 2 тис. дол. за кубоментр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка".

Це настільки очевидний факт, що з ним не можуть не рахуватися у ЄС. Безглуздо відкидати наступні факти:

1) Росія використовує газ як зброю і засіб тиску;

2) Росія не може розглядатися як надійний постачальник;

3) треба це враховувати у реалізації політики.

За інформацією, яка з'явилася у світових ЗМІ, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюселі цього тижня будуть розглянуті рішення, які можуть не дуже подобатися Росія.

По-перше, пропонується заборонити довгострокові газові контракти, які так подобаються Росії, бо дозволяють знижувати ціну на газ в обмін на політичні поступки на користь Росії.

По-друге, буде змінений підхід до зберігання газу - щоб на початок опалювального сезону обов'язково був високий рівень заповненості газових сховищ.

Не обов'язково ці рішення будуть схвалені цього тижня, але сам факт їх появи свідчить про те, що Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс.

Коротше кажучи, усе як завжди.

Петро ОЛЕЩУК