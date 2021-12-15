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Каспаров объяснил, как Западу нужно бороться с Путиным

  28   0 15.12.2021, 14:00 | Новости, Политика
Каспаров объяснил, как Западу нужно бороться с Путиным

Западу, в первую очередь, надо признать, что есть проблема, и начать разрабатывать стратегию противостояния президенту России Владимиру Путину.

Если западные страны не будут реагировать на то, что глава РФ ведет войну для разрушения свободного мира, ситуация будет становиться все хуже и хуже, рассказал бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Deutsche Welle, пишет УНИАН.

По его словам, агрессивность и наглость любого диктатора растет пропорционально уровню импотенции, который показывает свободный мир. 

Собеседник отметил, что сейчас российский лидер продолжает воплощать в жизнь свою политику и очень уверенно себя чувствует. "Что касается Запада, то для того, чтобы эффективно противостоять любой диктатуре, надо понять, что она представляет для тебя угрозу. Я верю в способность западных демократий перестраиваться, но для того чтобы опять перестроиться, нужна стратегия... первым делом надо признать, что существует проблема и начать разрабатывать стратегию", - сказал экс-чемпион.

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