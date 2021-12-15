Релігієзнавець та батько нардепа від "Слуги народу". Зеленський призначив нового посла у Ватикані

Андрій Юраш (Фото: Andrii Yurash/Facebook)

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Відповідний указ опублікував Офіс президента, інформує НВ.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним та Повноважним Послом України у Ватикані", - йдеться в опублікованому документі.

Андрій Юраш - релігієзнавець та експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії, східної християнської традиції, державної етнополітики, прав національних меншин.

Він обіймає посаду доцента Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

У 2014-2020 Юраш очолював департамент у справах релігій та національностей Мінкультури. Він також брав активну участь у створенні Православної церкви України та отриманні Україною Томоса.

Син нового посла - Святослав Юраш, народний депутат від Слуги народу.

НВ