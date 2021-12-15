Стилисты назвали модные цвета 2022 года

Стилисты портала Who What Wear назвали самые модные цвета 2022 года. Об этом говорится на сайте издания, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org.

"Пока модные бренды выпускали межсезонные коллекции, я изучала их ассортименты, а затем выделила шесть оттенков, которые чаще всего фигурируют в линейках", - отметила редактор Максин Эггенбергер.

По ее словам, одним из самых популярных в 2022 году будет светло-бежевый оттенок. Особенно, если в таком цвете будут пальто и трикотажные изделия. Также в ТОП цветов 2022 году войдут мандариновый и лиловый оттенки.

Модными цветами будут оливковый и бордовый. Они хорошо подойдут для брючных костюмов, платьев и свитеров. Кроме того, модными будут предметы одежды и аксессуары шоколадного цвета. Это могут быть кожаные брюки, атласные рубашки и объемные сумки.